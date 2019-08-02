Зеленский: Через полтора года в Ивано-Франковске должен быть современный международный аэропорт

Глава государства поручил руководству облгосадминистрации обеспечить реализацию проекта реконструкции аэровокзала, проконтролировать подготовку нового договора с концессионером и обеспечить его воплощение в жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу, чтобы через полтора года в Ивано-Франковске был современный международный аэропорт.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области.

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В частности, директор аэропорта Петр Осипенко сообщил, что с 2010 года аэропорт предоставлен в концессию на 30 лет компании «Скорзонера». Согласно условиям договора, она обязана вложить в реконструкцию и улучшение комплекса не менее 50 млн грн. С тех пор концессионер перечислил в областной бюджет почти 10,7 млн грн концессионных платежей, а также инвестировал 18 млн грн. Компания-концессионер инициировала восстановление взлетно-посадочной полосы, модернизацию помещений аэровокзала, расширение авиасообщения. Ориентировочная стоимость проекта реконструкции – 2,14 млрд грн.

Глава государства поручил руководству облгосадминистрации обеспечить координацию всех заинтересованных сторон для реализации проекта реконструкции аэровокзала, проконтролировать подготовку нового договора с концессионером и обеспечить его воплощение в жизнь. Также президент обратился к Министерству финансов с просьбой включить в проект государственного бюджета на 2020 год необходимые расходы для реализации проекта на основании обобщенных предложений Министерства обороны, которому принадлежит взлетная полоса, и Министерства инфраструктуры.

Во время совещания с представителями общественности Ивано-Франковской области Зеленский призвал местный бизнес присоединиться к проекту реконструкции аэровокзала. «Мы увидели ваш якобы аэропорт, он имеет неплохой вид. Но мы договорились с господином Александром Шевченко (до избрания народным депутатом - директор компании «Скорзонера» - УНИАН), что начнем строить аэропорт очень быстро. И мы очень хотим, чтобы в течение полутора лет в Ивано-Франковске был действительно хороший международный аэропорт», - резюмировал президент.