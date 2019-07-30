Украина откроет 18 визовых центров в 16 странах

Количество городов с визовыми центрами, которые будут выдавать иностранцам визы для посещения Украины, в августе вырастет до 74 городов.

Украина откроет 18 новых визовых центров в 16 странах мира для иностранцев.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

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В частности, внешнеполитическое ведомство продолжает реализацию комплекса мероприятий для повышения уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить Украину - продолжается расширение сети визовых центров, которая с августа 2019 года будет охватывать 74 города.

Так, в дополнение к существующим 56 визовым центрам открывается 18 новых центров в 16 странах мира. Речь идет о городах Сидней (Австралия), Кабул (Афганистан), Минск (Беларусь), Лондон (Соединенное Королевство), Александрия (Египет), Тель-Авив (Израиль), Ахмедабад, Хайдарабад, Чандигар (Индия), Доха (Катар), Мехико (Мексика), Гаага (Нидерланды), Веллингтон (Новая Зеландия), Мускат (Оман), Рамалла (Палестина), Бангкок (Таиланд), Анталия (Турция) и Париж (Франция).

"Иностранцы, которые проживают в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенного комфорта и тому подобное)", - заявили в МИД.

"На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, а непосредственное принятие решений о оформления/отказа в оформлении виз будут осуществлять, как и ранее, консулы Украины в заграничных дипломатических учреждениях", - добавили в ведомстве.

Также сказано, что воплощение этого проекта стало возможным благодаря успешному сотрудничеству МИД и мирового лидера в области наружной поставки услуг - компании «VFS Global».

Кроме того, МИД продолжает модернизацию существующих визовых процедур в соответствии с мировыми стандартами и открывает Украину миру.