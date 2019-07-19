Новый терминал аэропорта «Одесса» начал обслуживать рейсы на вылет

Строительство нового пассажирского терминала началось в июне 2012 года, заявлялось, что завершится оно в 2014 году. В апреле 2017 года новый терминал начал прием внутренних рейсов.

Сегодня новый терминал международного аэропорта «Одесса» начал обслуживать рейсы на вылет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, первыми новым залом вылета воспользовались пассажиры авиакомпании «Моторсич» - в 17:50 они отправились в Киев рейсом № M9251.

Как отметил директор аэропорта Павел Прусак, перенос обслуживания рейсов «на вылет» полностью завершится в течение лета. В частности, до конца года в новый терминал будут перенесены все внутренние рейсы, затем - международные.

Регистрационная зона находится на первом этаже терминала, пункты контроля авиационной безопасности, паспортного и таможенного контроля расположены на третьем этаже.

В пресс-службе добавили, что общая площадь здания нового терминала составляет 29 тыс. кв. м.

Терминал сможет обслуживать 1 тыс. пассажиров в час и около 3 млн пассажиров в год.

Читайте такжеСтали известны первые результаты работы капсульного отеля в аэропорту «Борисполь»

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года ООО «Международный аэропорт «Одесса» (предприятие создано летом 2011 года двумя структурами — коммунальным предприятием «Международный аэропорт «Одесса» и ООО Odessa Airport Development) начало строительство нового пассажирского терминала. Тогда заявлялось, что строительство завершится в 2014 году, затем неоднократно назывались новые даты открытия терминала.

Генеральным проектировщиком 4-этажного аэрокомплекса является испанская компания INECO. Генеральным субподрядчиком - государственный научно-исследовательский проектный институт Гражданской Авиации «Украэропроект». Эскизный проект и архитектурную идею разработала одесская дизайнерская студия «Бельэтаж».

В апреле 2017 года новый терминал начал прием внутренних рейсов.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии и Африки.