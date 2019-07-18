В Испании несколько Instagram-блогеров были госпитализированы после купания в токсичном озере

Водоем оказался вовсе не озером, а заброшенным и затопленным с 1980-х вольфрамовым рудником.

Несколько Instagram-блогеров были госпитализированы с кожной сыпью и расстройством желудка после купания в токсичном озере Монте-Неме в Галисии, на севере Испании, прозванный "испанскими Мальдивами". Водоем оказался вовсе не озером, а заброшенным и затопленным с 1980-х вольфрамовым рудником.

Об этом пишет Euronews.

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В Испании шесть водохранилищ, образованных в результате горнодобывающей деятельности, но только некоторые из них не пересыхают летом, привлекая туристов.

"Помимо проблем со здоровьем, которые могут возникнуть из-за рекреационной деятельности на территории водоема, существует проблема личной безопасности, поскольку возможны падения и даже смертельные случаи", - сказал активист экологической ассоциации Salvemos Cabana Рамон Варела.

Ассоциация требует от местных властей принять меры безопасности и ограничить вход на территорию водоема. "По выходным здесь собираются толпы. Отсюда открывается красивый вид, но он несет в себе опасность. Не забывайте, что речь идет о промышленных отходах", - сказал Варела.