Вонь, черви и крысы: популярный морской курорт в Украине утонул в мусоре (видео)

Отдыхающие страдают от гор мусора, пищевых отходы, червей, гадюк и мышей.

Популярном украинский курорт в Кирилловке Запорожской области возле туристической базы на Бирючьем полуострове утопает в горах мусора и страдает от катастрофической санитарной ситуации.

Соответствующее видео, снятое возле одной избазотдыха, показал в соцсети директор Национального парка Приазовский Дмитрий Воловик, указав, что эта прилегающая территория не входит в зону ответственности парка.

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"Живописная" картина в заповедной зоне - горы мусора, пищевые отходы в пакетах, черви, гадюки и мыши. Так выглядит въезд на базу отдыха "Любава". Вонь от мусорника стоит на всю округу", - говорит на видео Воловик.

При этом, чтобы избежать подобного, как пишет РА "Мелитополь", за отдых на Степке (Федотова коса) установили сбор 200 грн в сутки с машины, чем вызвали недовольство отдыхающих.

За собранные средства, как сообщается, обустроены пост охраны, шлагбаум, видеокамеры, каждые сто метров мусорные баки, вывоз мусора через день.