цей матеріал доступний українською

В аэропорту "Киев" изменили правила парковки и подъезда к терминалу

14:30, 04 июля 2019
Новости туризма
178 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеАэропорт "Киев" позволил покупать товары в DutyFree онлайн

Об этом сообщает avianews. Теперь после пересечения шлагбаума при проезде на привокзальную площадь около терминала водители имеют только 5 минут бесплатного времени для выезда.

Первоначально аэропорт позволял находиться у аэровокзального комплекса без оплаты стоянки 15 минут, позже бесплатное время нахождения было сокращено до 10 минут.

Одновременно с сокращением бесплатного времени для транзита до 5 минут предприятие ввело промежуточный тариф: 20 грн за 30 минут. До этого в случае превышения бесплатного времени нахождения водителям необходимо было заплатить как за полный час стоянки.

Остальные тарифы остались прежними: час нахождения на парковке стоит 40 грн, сутки - 300 грн. Данные тарифы были введены в 2018 году и не менялись с того времени.

Как сообщал УНИАН, ранее аэропорт "Борисполь" запустил новый многоуровневый паркинг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #парковки#аэропорт Киев