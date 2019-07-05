Развитие медицинского туризма позволит увеличить количество иностранных пациентов в Украине в два раза

Сегодня в Украине пациентов-иностранцев принимают около 120 клиник в разных регионах, при этом средний чек на лечение составляет около 2-2,5 тыс. долл.

Стимулирование развития въездного медицинского туризма в Украине позволит увеличить количество иностранных пациентов в нашей стране в два раза - до 130 тыс. человек ежегодно.

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Такие цифры озвучила народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам туризма и курортов Комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Анна Романова на пресс-брифинге в Киеве.

"Если предпринять все по развитию въездного медицинского туризма, то, я считаю, лишь за один год можно удвоить поток этих пациентов", - сказала Романова.

Она отметила, что в 2018 году, по оценкам Украинской ассоциации медицинского туризма (УАМТ), с целью лечения в Украину приехало около 65 тыс. пациентов, в то время как лишь по приблизительным подсчетам на лечение за границу выехали более 160 тыс. граждан Украины.

Как сообщила народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья Ирина Сысоенко, сегодня в Украине пациентов-иностранцев принимают около 120 клиник в разных регионах страны, при этом средний чек на лечение иностранного пациента составляет около 2-2,5 тыс. долл.

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"Увеличение потока иностранных граждан в Украину с лечебно-оздоровительной целью приведет к дополнительным доходам в экономику государства, привлечению иностранных инвестиций и будет стимулировать развитие медицинской и санаторно-курортной отрасли", - отметила Сысоенко.

По словам президента УАМТ Виолетты Янышевской, наиболее привлекательными направлениями медицинского туризма для иностранных пациентов в Украине на сегодняшний день являются пластическая хирургия, стоматология, санаторно-курортное лечение, реабилитация, а также клеточная терапия и другие направления. Она добавила, что сегодня больше всего иностранных пациентов приезжает в Украину из США, Канады, Италии, Польши, Венгрии, Израиля, Азербайджана, Китая и стран Персидского залива.

В то же время, по словам Романовой, сдерживающими факторами для развития медицинского туризма в Украине являются визовые барьеры, в частности, между странами Юго-Восточной Азии, а также отсутствие финансирования этого направления въездного туризма.

Как сообщал УНИАН, поступления от туризма в сводный бюджет Украины в 2018 году выросли в 2,5 раза, до свыше 4 млрд грн.