Туроператора Join UP! оштрафовали на 1,5 миллиона за обман клиентов

Это второй раз за этот год, когда органы АМКУ накладывают штраф на Join UP! - одного из крупнейших туроператоров.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на туроператора Join UP! в размере 1,5 миллиона гривен за предоставление ложной информации своим клиентам

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Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

«АМКУ наложил штраф в 1,5 млн грн на туроператора Join UP! за распространение недостоверной информации относительно того, какими авиакомпаниями будут перевозиться туристы», - написал он.

Терентьев отметил, что второй раз за этот год органы АМКУ накладывают штраф на одного из крупнейших туроператоров – Join UP!.

«В январе Киевское областное отделение АМКУ оштрафовало компанию на 68 тыс. грн за неправдивую рекламу относительно «лидерства» компании на рынке. Сегодня же Временная админколлегия Комитета поставила точку в другом расследовании. Установлено, что этот же туроператор информировал своих потенциальных клиентов, что авиаперевозки будут осуществляться авиакомпаниями «МАУ» и «Роза ветров», с которыми у туроператора сделок не было», - написал он.

По словам Терентьева, гарантия перелета известными перевозчиками является одним из ключевых факторов при выборе туроператора для отдыха на популярных курортах, в частности, Египта и Турции.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году туроператор Join UP! сократил полетную программу в Турцию по причине частых задержек и переносов чартерных рейсов.