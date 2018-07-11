Из-за частых задержек чартерных рейсов Join UP! сократил полетную программу в Турцию

Полетная программа в Турцию будет приостановлена вообще из региональных аэропортов Винницы, Ровно, Кривого Рога и Херсона.

Туроператор Join UP! принял решение сократить полетную программу в Турцию по причине частых задержек и переносов чартерных рейсов, сообщила пресс-служба туроператора.

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«В ответ на ситуацию с частыми задержками и переносами чартерных рейсов авиакомпаний по заказу туроператора Join UP!, компания приняла решение сократить полетную программу в Турцию. Этот шаг поможет снизить нагрузку на флот авиаперевозчиков, которая образовалась из-за плотного графика перелетов, максимального использования самолетов в разгар туристического сезона и отсутствия свободных самолетов у авиакомпаний для подмен в случае сбоев в расписании», - говорится в сообщении.

В туристической компании ожидают, что уменьшение количества рейсов позволит выровнять расписание авиакомпаний и предупредить длительные ожидания и неудобства для туристов.

В частности, начиная с 11 июля, туроператор постепенно сократит прямые перелеты в Турцию из следующих городов: Киев, Винница, Ривне, Кривой Рог, Херсон, Одесса и Харьков.

Всего в период с 11 по 26 июля полетная программа в Турцию сократится на 13 рейсов в неделю. Туристы, которые вылетали из Киева, вылетят на курорты другими рейсами туроператора, в те же даты из того же города. Туристам из Харькова и Одессы предложат ближайшие доступные рейсы в этих городах или рейсы из других городов.

По информации Join UP!, полетная программа в Турцию будет прекращена из региональных аэропортов Винницы, Ривне, Кривого Рога и Херсона. Изменения коснутся 1010 туристов, рейсы которых попали под сокращение (Винница - 249 человека, Кривой Рог - 282 человека, Ривне - 115 человек, Херсон - 364 человека). Этим туристам компания предложит вылет ближайшим к ним рейсом из другого города или 100% возврат средств.

«Мы искренне сожалеем, что мы не оправдали ожидания наших туристов, чьи рейсы на отдых или домой задерживаются. Чтобы исправить ситуацию, мы сокращаем количество полетов и ожидаем, что это стабилизирует расписание. Мы просим прощения у туристов и турагентов, которые оказались вместе с нами в этой ситуации. Мы будем работать над тем, чтобы вернуть ваше доверие», - цитируются в сообщении слова генерального директора Join UP! Юрия Альбы.

Как сообщал УНИАН, 3 июля туроператор Join UP! принял решение о сокращении полетов в Испанию ввиду участившихся неисправностей и регулярных задержек вылетов со стороны авиакомпаний YanAir и Bravo Airways.