Отдыхайте с удовольствием: специалисты разрешили купаться в "зеленом" море в Одессе (видео)
19:14, 12 июня 2019Новости туризма
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Сейчас концентрация водорослей значительно уменьшилась, поэтому купаться безопасно.
Зеленая вода в Черном море уже не вредит здоровью человека - экологи
Зеленая вода в Черном море уже не вредит здоровью человека, утверждают экологи.
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Причиной необычного цвета стали пенообразующие водоросли - так называемая "нодулярия". Ее появление в море связывают с резким повышением температуры и обильными дождями, говорится в сюжете ТСН.
То, что море окрасилось в необычный зеленый цвет и имеет неприятный запах, отдыхающие заметили несколько дней назад и сразу забили тревогу.
В начале цветения зеленая вода могла вызвать аллергические реакции, но сейчас концентрация водорослей значительно уменьшилась, поэтому купаться безопасно.
Напомним, раньше специалисты не рекомендовали купаться на побережье в Одессе и Одесской области из-за загрязнения воды.
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