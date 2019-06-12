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Отдыхайте с удовольствием: специалисты разрешили купаться в "зеленом" море в Одессе (видео)

19:14, 12 июня 2019
Новости туризма
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Причиной необычного цвета стали пенообразующие водоросли - так называемая "нодулярия". Ее появление в море связывают с резким повышением температуры и обильными дождями, говорится в сюжете ТСН.

То, что море окрасилось в необычный зеленый цвет и имеет неприятный запах, отдыхающие заметили несколько дней назад и сразу забили тревогу.

В начале цветения зеленая вода могла вызвать аллергические реакции, но сейчас концентрация водорослей значительно уменьшилась, поэтому купаться безопасно.

Напомним, раньше специалисты не рекомендовали купаться на побережье в Одессе и Одесской области из-за загрязнения воды.

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Теги: #Одесса#купаниепогода в Одессе