Почти 3 миллиона украинцев за два года воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом

11 июня 2017 года официально вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом.

Почти 3 млн украинцев за два года воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Напоминается, что два года назад, 11 июня 2017 года, официально вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом.

С начала действия безвизового режима украинцы осуществили в страны ЕС 42,6 млн поездок.

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9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев ехали без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвиза.

Наибольшее количество украинцев - более 1 млн человек пересекли границу с Польшей.

Также активно украинцы пересекали по безвизовому режиму участки границы с Венгрией и Румынией - в этих пунктах пропуска границу пересекли более 350 тыс. и более 245 тыс. человек соответственно. Около 226 тыс. человек пересекли границу со Словакией.

Кроме того, почти 1 млн украинцев воспользовались авиационным сообщением. Тогда как морское сообщение является наименее популярным, ведь таким образом пересекли государственную границу всего около 500 человек.

В Госпогранслужбе заметили, что всего за второй год безвиза (с 11.06 2018 по 11.06.2019) зафиксировано 2,35 млн поездок украинцев-безвизовиков, что в 4,2 раза больше, чем за первый год (с 11.06 2017 по 11.06.2018) - 560 тыс. человек.

«Это свидетельствует о том, что все больше украинцев отдают предпочтение безвизовым поездкам (исключительно по биометрическим паспортам), особенно с точки зрения окончания срока действия виз, выданных по 11 июня 2017 года", - добавили в ведомстве.

Также в ГПСУ отметили, что в пределах компетенции служба выполнила все задачи, которые были определены планом действий по либерализации ЕС визового режима для Украины.

Сейчас 157 пунктов пропуска через государственную границу оборудованы средствами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола, а современные технические средства позволяют автоматически проверять все типы биометрических документов.

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для граждан Украины, которые осуществляют краткосрочные поездки в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны. Согласно условиям, украинцы не должны искать убежища или пытаться трудоустроиться. Это будет нарушением европейского законодательства. Также украинцы для посещения стран Евросоюза должны доказать цель своих поездок.

Украине для введения безвизового режима с ЕС необходимо было выполнить 144 требования. В Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что украинцы выполнили все условия.