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Безвизом с ЕС воспользовались 2 миллиона украинцев

09:46, 03 января 2019
Новости туризма
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Безвизовый режим работает с 2017 года / фото УНИАН

Об этом сообщил президент Украины на своей странице в Facebook.

"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!" - подчеркнул он.

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По словам Порошенко, сейчас Украина имеет безвизовый режим с более чем 100 странами мира.

"И мы продолжаем открывать мир для украинцев, а Украину – для мира!" - добавил глава государства.

Напомним, 11 июня 2017 года граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны Европейского Союза, кроме Великобритании и Ирландии. Вместе с этим документом они могут попасть в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые входят в Шенгенскую зону, но не являются членами ЕС. 

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Теги: #Евросоюз#безвиз с ЕС