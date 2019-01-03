Безвизом с ЕС воспользовались 2 миллиона украинцев

Сейчас Украина имеет безвизовый режим с более чем 100 странами мира.

С начала действия безвизового режима Украины со странами Евросоюза им воспользовались уже два миллиона украинцев.

Об этом сообщил президент Украины на своей странице в Facebook.

"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!" - подчеркнул он.

Читайте такжеРасширился список стран, которые украинцы смогут посещать без загранпаспортов

По словам Порошенко, сейчас Украина имеет безвизовый режим с более чем 100 странами мира.

"И мы продолжаем открывать мир для украинцев, а Украину – для мира!" - добавил глава государства.

Напомним, 11 июня 2017 года граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны Европейского Союза, кроме Великобритании и Ирландии. Вместе с этим документом они могут попасть в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые входят в Шенгенскую зону, но не являются членами ЕС.