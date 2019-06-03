В Каменце-Подольском состоялся фестиваль воздушных змеев (видео)
11:11, 03 июня 2019Новости туризма
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Как показала практика, взрослые запускают воздушных змеев с не меньшим интересом, чем дети.
Крылатые игрушки раздавали и детям, и взрослым / скриншот
В Каменце-Подольском состоялся минифестиваль воздушных змеев.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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«Крылатые игрушки раздавали и детям, и взрослым, чтобы заполнить небо над старой крепостью необычными «птицами», - говорится в репортаже.
Хотя запускать летунов забавы и детские, взрослые это делают не с меньшим интересом, чем малыши.
«Как змей поднялся и начинает опускаться – я начинаю махать крылышками. То есть я подтягиваю фал к себе потихоньку, заставляю змея махать крылышками, и он при этом поднимается», - рассказал эксперт.
Как сообщал УНИАН, в Харькове в Центральном парке Горького в скейт-парке пройдет III Фестиваль уличных культур.
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