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В харьковском парке Горького пройдет фестиваль уличных культур

19:02, 29 мая 2019
Общество
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Мероприятие пройдет в парке Горького \ фото с открытых источников

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В рамках мероприятия, которое состоится 1 июня, пройдут соревнования по брейк-дансу, паркуру, стрит-воркауту, уличному футболу и баскетболу. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской мэрии.

В традиционной «Битве Харькова» по брейк-дансу в этот раз примут участие команды из всех районов города.

Фестиваль уличных культур пройдет с 10:00 до 19:00.

Вход и участие - бесплатные. Регистрация для участников - на месте.

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Теги: #Харьковпогода в Харькове