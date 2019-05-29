В харьковском парке Горького пройдет фестиваль уличных культур

Фестиваль уличных культур пройдет с 10:00 до 19:00.

В Харькове в Центральном парке Горького в скейт-парке пройдет III Фестиваль уличных культур.

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В рамках мероприятия, которое состоится 1 июня, пройдут соревнования по брейк-дансу, паркуру, стрит-воркауту, уличному футболу и баскетболу. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской мэрии.

В традиционной «Битве Харькова» по брейк-дансу в этот раз примут участие команды из всех районов города.

Фестиваль уличных культур пройдет с 10:00 до 19:00.

Вход и участие - бесплатные. Регистрация для участников - на месте.