Ставку Гитлера “Волчье логово” в Польше реконструируют и превратят в музей

В 1944 году в ставке было совершено неудачное покушение на Гитлера.

Одно из зданий бывшей ставки Адольфа Гитлера "Волчье логово" ("Wolfsschanze"), руины которого расположены на территории современной Польши, планируют реставрировать уже в этом году.

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Как сообщает DW, речь идет о бараке, где Гитлер проводил совещания с высшим руководством нацистской Германии, и где на него в 1944 году было совершено неудачное покушение. До сегодняшнего дня сохранился лишь фундамент здания.

Тогда полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг принес в здание взрывчатку и спрятал ее под столом с картами. Мощный взрыв практически разрушил здание, четыре человека погибли, многие получили ранения. Но Гитлер пережил покушение, получив лишь контузию.

Теперь историки хотят реконструировать зал для совещаний, где произошел взрыв.

"Нынешний приоритет - восстановление зала для совещаний, в котором Штауффенберг совершил неудачное покушение на Гитлера", - рассказывает в беседе с журналистами пресс-секретарь мемориального комплекса "Wolfsschanze" Себастьян Трапік (Sebastian Trapik). Кроме этого, планируется и театральный перформанс, что будет рассказывать о ходе событий.

В течение многих лет в “Волчьем логове” действовал развлекательный комплекс с тиром и площадкой для игры в пейнтбол, что давно осуждалось историками. В 2017 году арендатор объекта изменился и начал капитальную реконструкцию "Волчьего логова". Теперь там планируется создать музей и мемориал.

Ставка “Волчье логово” размещена в Восточной Пруссии, которая после Второй мировой войны отошла к Польше. После нападения Германии на СССР ставка превратилась в фактический центр управления гитлеровской Германией и ее войсками. Нацистский диктатор провел там 850 дней.

Историки утверждают, что в ставке принимались самые страшные решения. В частности — относительно холокоста и жестокого подавления Варшавского восстания 1944 года.

Комплекс состоял из 50 бункеров и 70 барачных зданий, двух аэродромов, железнодорожной станции, имел зенитные батареи и насчитывал около двух тысяч человек.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассекретило документы, в которых рассматривалась версия о бегстве Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.