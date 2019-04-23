"Сбрил усы, страдал от астмы и язв": ФБР рассекретило информацию о планах Гитлера скрыться

В документах говорится, что лидер Гитлер на подводной лодке мог добраться до Аргентины.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассекретило документы, в которых рассматривалась версия о побеге лидера нацистов Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.

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Об этом сообщает пресс-служба ФБР. В документах говорится, что лидер Гитлер на подводной лодке мог добраться до Аргентины, после чего получить убежище в южной части горной системы Анд. По данным анонимного источника, в этом ему помогли высокопоставленные чиновники латиноамериканской страны, передает Realist.

По данным ФБР, фюрер к тому времени сбрил усы, а также страдал от астмы и язв. Помимо Гитлера, в докладе фигурируют имена еще 50 нацистов, бежавших из Третьего рейха.

Все описываемые действия якобы происходили через две недели после падения Берлина (май 1945 года). Доклад датируется 21 сентября 1945 года.

Засекреченные сведения были переданы первому директору ФБР Эдгару Гуверу. Помимо него, этой информацией располагала военная разведка США. Они посчитали расследование неполным и решили не продолжать искать фюрера.

По официальной версии, Адольф Гитлер и его жена Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года в Берлине во время штурма германской столицы советскими войсками. Их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии.

Как сообщал УНИАН, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило доклад 1943 года антрополога Генри Филда, из которого следует, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер имел садомазохистские наклонности, а также испытывал сексуальное влечение как к мужчинам, так и к женщинам.