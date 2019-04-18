Стало известно, когда заработает колесо обозрения "Глаз Дубая"

Вес металлической конструкции равен массе 16 самолетов Airbus A380.

Крупнейшее в мире колесо обозрения «Глаз Дубая» (Ain Dubai) на рукотворном острове Bluewaters Island в Дубае заработает в 2020 году.

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Как сообщил застройщик проекта компания Meraas, аттракцион высотой 250 м, который на 80 м выше самого высокого в мире на сегодняшний день колеса обозрения High Roller в Лас Вегасе, будет открыт в преддверии всемирной выставки “ЭКСПО-2020”, передают russianemirates.com.

Колесо собрано из 192 кабелей общей длиной 2400 км, что равно расстоянию между Дубаем и Каиром. Вес металлической конструкции равен массе 16 самолетов Airbus A380. Для сооружения колеса было использовано 9000 тонн стали, что на четверть больше, чем в конструкции Эйфелевой башни в Париже.

На аттракционе закреплены 48 пассажирских кабин, таким образом, его общая вместимость составляет 1900 человек. Колесо станет главной достопримечательностью нового квартала-острова Bluewaters Island.