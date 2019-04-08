Бесплатный проезд и скидки в музеи: в Баку представили туристическую карточку

Приобрести туристическую карту можно сразу по прилету - в международном аэропорту Гейдара Алиева, в отелях, туристических агентствах, торговых киосках, а также на официальном сайте.

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В Баку презентовали единую туристическую карту Bakucard. Гостям города предлагают приобрести карточку сроком действия на один, три или семь дней, сообщает trend.az.

"Bakucard является официальной туристической карточкой Баку, купив ее туристы получат множество преимуществ: бесплатное пользование городским транспортом и экспресс-автобусами, которые курсируют между центром Баку и международным аэропортом Гейдара Алиева, бесплатное или со скидкой посещение столичных музеев", – рассказал Руфат Багиров, руководитель Бакинского информационно-туристического центра.

Стоимость карты на сутки составляет 24 маната (13 евро), на 72 часа – 45 манатов (23 евро), на неделю – 70 манатов (37 евро). Владельцы Bakucard смогут воспользоваться скидками от 200 партнеров проекта.