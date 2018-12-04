Маршрут поезда "Баку-Киев" продлят до Днепра

В апреле «Укрзализныця" продлила маршрут поезда "Баку-Харьков" до Киева.

Маршрут поезда "Баку-Киев" с 9 декабря 2018 года будет продлен до Днепра. Об этом говорится на сайте Азербайджанской железной дороги.

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«С 9 декабря 2018 года вводится новый график движения пассажирских поездов международного и местного сообщения на 2018/2019 годы. В этой связи внесены изменения в расписания пассажирских поездов международного и местного сообщения. Согласно новому графику, в составе пассажирского поезда №369/370 Баку-Киев-Баку будет курсировать беспересадочный плацкартный вагон Баку-Днепр-Баку»,- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле «Укрзализныця" продлила маршрут поезда "Баку-Харьков" до Киева.