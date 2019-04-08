Известный украинский путешественник установил авиарекорд (фото, видео)
Украинский тревел-ведущий Дмитрий Комаров, который 5 апреля начал выполнять рекордный полет, успешно установил его.
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Ведущий программы "Мир наизнанку" вместе с друзьями-авиаторами на четырехместном самолете за три дня облетели все области страны, кроме зоны боевых действий и оккупированного Крыма, говорится в сюжете ТСН.
Экипаж пролетел над Карпатами и Черным морем, над Херсонскими степями и лесами Житомирщины. Дмитрий Комаров и пилот Игорь Табанюк с восторгом рассказывают, как на каждом аэродроме их встречали сотни людей. Очень часто все это выглядело, как концерт посреди аэродрома. Но пилоты пролетели и над доброй сотней взлетно-посадочных площадок, которые уже много лет стоят заброшенными.
Сертификат от реестра рекордов Украины вручили на рабочей планерной площадке Украины - на аэродроме Бузовая.
"Мы хотим привлечь внимание к тому, что отрасли авиации общего назначения нужно помогать или хотя бы ей не мешать со стороны государства. У нас огромный потенциал в Украине, чтобы у нас это было не хуже чем в Европе, а может, даже лучше" - заявил Комаров.