В зоопарке польского Гданьска состоялся дебют редкого пингвина-альбиноса (видео)

Уникального пингвина-альбиноса показали в зоопарке Гданьска (Польша). По словам директора зверинца, застенчивый белый малыш - единственный в мире.

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Он родился в прошлом году в декабре, но чтобы выжить - нуждался в ежедневной заботе ветеринаров.

От родственников его держат отдельно. Единственными компаньонами пингвина-альбиноса являются его родители и еще два взрослых пингвина с миролюбивым характером. Остальная стая необычного малыша не принимает.

Ветеринары говорят, что в отличие от зоопарка, в дикой природе альбиносы имеют меньшие шансы на жизнь через изоляцию и склонность к болезням.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля появилось видео с полностью черным пингвином, который может быть единственным на земле.