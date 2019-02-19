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Появилось видео с полностью черным пингвином, который может быть единственным на Земле

15:27, 19 февраля 2019
Спасение видов
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Иллюстрация \ REUTERS

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Видео появилось на их YouTube-канале.

В ролике видно пингвина, который полностью покрыт черными перьями. На его теле осталось лишь несколько пятен с белым пером. Такую окраску птица получил из-за редкой генетической мутации - меланизма. Пингвин из-за своего цвета более заметен для хищников, однако смог дожить до взрослого возраста. Мальчик это или девочка, пока неизвестно.

Документалисты предполагают, что этот пингвин может быть единственным на планете.

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Теги: #пингвин