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Масштабное шоу в Рио: самые яркие моменты бразильского карнавала 2019 (видео)

16:53, 04 марта 2019
Новости туризма
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Программа мероприятия делится на две части – народный карнавал для любителей и официальная часть – соревнование лучших школ самбы со всей Бразилии.

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Конкурсная программа считается наиболее красочным и массовым шоу в мире. В танцевальных парадах примут участие около 7 миллионов человек. В целом ожидается прибытие более 1,5 миллиона туристов.

Карнавал в Рио проходит ежегодно с пятницы по вторник до начала Великого поста. Тогда же подводятся итоги соревнования школ самбы.

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Теги: #шоу#Бразилия#Рио-де-Жанейро#карнавал