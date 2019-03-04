Масштабное шоу в Рио: самые яркие моменты бразильского карнавала 2019 (видео)

Программа карнавала в Рио-де-Жанейро считается самым красочным и массовым шоу в мире.

В Рио-де-Жанейро продолжается традиционный бразильский карнавал.

Программа мероприятия делится на две части – народный карнавал для любителей и официальная часть – соревнование лучших школ самбы со всей Бразилии.

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Конкурсная программа считается наиболее красочным и массовым шоу в мире. В танцевальных парадах примут участие около 7 миллионов человек. В целом ожидается прибытие более 1,5 миллиона туристов.

Карнавал в Рио проходит ежегодно с пятницы по вторник до начала Великого поста. Тогда же подводятся итоги соревнования школ самбы.