В Турции для туристов-дайверов откроют затонувший броненосец

Majestic был потоплен с 49 солдатами в момент, когда Великобритания и Франция предприняли попытку военно-морского прорыва в марте 1915 года.

В Турции дайверам-туристам разрешат плавать в затонувшем броненосце.

Об этом сообщает портал Expert tur.

Военный корабль Majestic Королевского флота Великобритании затонул у берегов Галлиполи в провинции Чанаккале на северо-западе Турции еще во время Первой мировой войны.

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В Галлиполи планируют создать музей под открытым небом. После того как будут завершены научные исследования затонувших кораблей, район откроют для спортивного дайвинга.

Отметим, Majestic был потоплен с 49 солдатами в момент, когда Великобритания и Франция в качестве союзных сил предприняли попытку военно-морского прорыва в марте 1915 года - через пролив Дарданеллы для того, чтобы захватить Стамбул и обеспечить жизненно важный для России морской путь. Военная операция оказалась провалена с тяжелейшими потерями с обеих сторон. Общие потери британцев и французов составили 46 тыс. человек, а потери среди османских сил составили 65 тыс., хотя точное число жертв до сих пор неизвестно.