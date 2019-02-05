Авиакомпания Germania заявила о банкротстве и отменила все рейсы

Germania прекратила полеты и заявила о банкротстве, объяснив его высокими ценами на керосин и снижением курса евро по отношению к доллару.

Немецкая авиакомпания Germania и ее дочерние компании по техническому обслуживанию Germania Technik Brandenburg и Germania Flugdienste объявили о банкротстве в суде Берлина.

Читайте такжеВ Европе назвали крупнейшего авиаперевозчика

Компания прекратила полеты со вторника, 5 февраля, передает "Немецкая волна". Генеральный директор Germania Карстен Бальке поблагодарил всех сотрудников компании за работу и извинился перед пассажирами, которые уже купили билет на рейс компании, но не сумеют им воспользоваться.

Авиаперевозчик объясняет возникшую у нее потребность в ликвидности тем, что летом прошлого года резко повысились цены на керосин, одновременно с этим снизился курс евро к доллару, кроме того были серьезные задержки в поступлении самолетов, а парку требовалось исключительно много технических услуг.

Авиакомпании не хватает 15 млн евро, из-за финансовых проблем в январе она не смогла выплатить зарплату 1,1 тыс. своих сотрудников. Всего у компании 37 самолетов, она выполняла рейсы из Дюссельдорфа и Мюнстера. На фоне ухода с рынка Air Berlin в прошлом году Germania увеличила число рейсов почти на 40%, а также планировала строительство нового главного офиса в районе нового аэропорта "Берлин-Бранденбург".