Atlantic Council: Украина вырывается из транспортной изоляции

Рост пассажиропотока между украинскими городами и Европой может изменить ментальную идентичность украинцев.

Транспортные сообщения обычно дают четко понять, в каком направлении общество движется: физически и ментально. Еще пять лет назад все украинские дороги вели в Москву. А теперь они ведут на Запад.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет Джеймс Брук. Он обращает внимание, что в прошлом году украинцы чаще путешествовали по железной дороге в Европу, чем в Россию. И это впервые с 19-го века, когда Российская империя вообще начала строить железную дорогу. Благодаря запуску 20 новых железнодорожных направлений на Запад, пассажиропоток между Украиной и ЕС удвоился. А в это время количество украинцев, которые садились на поезд в российские города сократилось на 15%.

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На автомобильных дорогах Польша и Словакия строят большие шоссе, которые будут тянуться вплоть до украинских границ. Завершение работ ожидается в начале 2020-х годов. Даже без этих новых дорог в киевском метро полно рекламы, которая предлагает съездить из украинской столицы в Варшаву примерно за 8 долларов. Три года назад эксперты в Москве смеялись, что Киев «выстрелил себе в ногу», когда отменил все авиарейсы из Украины в Россию. Но сегодня страна переживает едва ли не крупнейший авиационный бум в Европе.

Автор предлагает рассмотреть для примера Харьковский аэропорт. Во времена СССР он был построен для авиарейсов в Москву и Ленинград. Через три года после потери всех российских направлений, Харьков нарастил почти рекордный миллион пассажиров за прошлый год. И это в 20 раз больше, чем по состоянию на 2002-й. Вместо российских городов целое поколение русскоязычных харьковчан теперь могут сесть на самолет LOT в Варшаву, на рейс Wizz Air в Катовице или Вроцлав или на самолет Ernest Airlines в Милан или Рим.

С востока на запад украинские аэропорты добавляют все новые рейсы в Европу, выводя Украину из исторической транспортной изоляции. В прошлом году пассажиропоток в Херсоне вырос на 42%, во Львове – на 48%, в Киеве (аэропорт «Жуляны») – на 52%. За 2018 год аэропорт имени Сикорского в столице обслужил 2,8 миллионов пассажиров. И это в 100 раз больше, чем в 2010-ом. В аэропорт «Борисполь» зашли 10 новых авиалиний, отсюда открылись 25 новых направлений. А количество пассажиров за прошлый год выросло на 2 миллиона. Теперь аэропорт планирует открыть терминал F и вложить деньги в расширение терминала D.

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Автор замечает, что увеличение количества авиационных сообщений между Украиной и странами Европы способствует тому, что появится целое поколение украинцев, которые никогда не были в Москве или Санкт-Петербурге. Для них однако будут открыты кофейни Кракова, пляжи Адриатического моря и музеи на Юге Франции.

Этой весной, когда города Украины зазеленеют, автор ожидает, что сработает и другой фактор. Пока украинцы будут переживать из-за политики, европейцы будут изучать рекламные письма на своей электронной почте о том, где бы интересно провести выходные. Они откроют для себя новые места в Украине, пропитанные историей, для посещения которых не требуется виза и которые привлекают низкими ценами. И все это на расстоянии 2-3 часов полета из большинства городов в ЕС.

«В разгар зимы мало кто в Киеве понимает последствия экономических моделей дисконтных авиалиний. Один британский друг пробурчал мне недавно, что Киев станет местом для холостяцких вечеринок», - пишет автор, допуская, что все может произойти и так. Но пока что в районе Золотых ворот он неоднократно видел группы туристов, которые слушают рассказы гидов о Ярославе Мудром на разных языках.

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Брук вспоминает, как в прошлом октябре вместе с сыном сел на самолет в столицу Болгарии. Гуляя по улицам Софии, они считали туристические группы иностранцев.

«Что случилось? – спросил я одного из гидов-волонтеров. Он ответил: «Ryanair начал летать сюда в 2016 году». Сегодня Ryanair летает в Софию из 23 городов ЕС. Что они видят? Наполненный историей город с низким уровнем преступности и дешевыми ценами, для посещения которого не нужна виза. Все указывает на то, что 2019-й станет годом, когда европейцы откроют для себя Украину», - говорится в статье.