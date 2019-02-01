Киев повысил туристический сбор для иностранцев и украинцев

В 2018 году Киев посетили 3 млн внутренних туристов и почти 2 млн иностранцев.

Киевсовет в ходе заседания 31 января утвердил новые ставки туристического сбора.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Данное решение опирается на европейскую практику и привязывается к минимальной зарплате, установленной в стране.

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"Сегодня мы напрямую привязали туристический сбор к минимальной заработной плате. Законодательством предусмотрено, что городские власти могут установить налог на уровне до 5% для иностранцев и 0,5% – внутренних туристов. Однако, чтобы не было большой дифференциации, мы приняли следующие ставки: 1% – для иностранцев и 0,4% – для украинцев", – заявил депутат Андрей Странников.

В 2018 году Киев посетили 3 млн внутренних туристов и почти 2 млн иностранцев. Если в 2019 году поток останется таким же, то город может получить до 150 млн гривен налогов (почти в 5 раз больше, чем в прошлом году). В 2018 году туристический сбор составил 33 миллиона гривень. Все средства планируется направить на развитие туристической отрасли и продвижение города.

Оплачивать сбор будут владельцы хостелов, турбаз, пансионатов, лагерей и даже квартир и дач, сдаваемых в аренду.

Как сообщал УНИАН, сервис для бронирования жилья составил рейтинг лучших хостелов мира.