Сервис для бронирования жилья составил рейтинг лучших хостелов мира

Для составления рейтинга проанализировали 1,2 миллиона отзывов пользователей.

Международный сервис по бронированию хостелов Hostelworld составил рейтинг самых популярных и комфортных хостелов.

Победителей наградили премией HOSCAR, передает Громадське.

Для составления рейтинга проанализировали 1,2 миллиона отзывов пользователей, говорится на сайте сервиса.

В номинации «Лучший хостел для путешественников, которые путешествуют самостоятельно» победил хостел в столице Чехии The RoadHouse Prague. Хостел расположен почти в центре города, вокруг много кафе, баров и других заведений.

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На втором месте оказался Soul Kitchen, который расположен в центре Санкт-Петербурга. В хостеле можно получить бесплатные кофе, чай, Wi-Fi и звонки в более чем 50 стран мира. Тройку лидеров замыкает еще один пражский хостел - One Miru. Небольшой хостел популярен своими низкими ценами.

Лучшим хостелом для женщин, которые путешествуют самостоятельно, стал We Love F. Tourists в Лиссабоне, Португалия. Лучшим хостелом для мужчин сервис признал Hostel One Paralelo, который расположен в Барселоне. В стоимость проживания в хостеле включены ужины и вечеринки в клубе.

Самым популярным хостелом в мире стал ClinkNOORD в Амстердаме. Популярность хостелов оценивалась на основе количества бронирований и среднего рейтинга.

Лучшим хостелом в Украине сервис Hostelworld назвал DREAM Hostel Lviv во Львове, который расположен в нескольких шагах от площади Рынок.