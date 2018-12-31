В Чехии создадут электронный каталог мест украинской памяти

Всего в 2018 году было упорядочено 11 захоронений выдающихся украинских деятелей в Праге, 3 захоронения – в Подебрадах и 2 памятника в Либерце и Пршибрами.

В 2019 году начнется создание электронного каталога мест украинской памяти в Чехии. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, отчитываясь о достижениях 2018 года в Facebook.

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По словам дипломата, в этом году посольство организовало поездку по местам украинской памяти на территории Чехии в рамках празднования Дня защитника Украины.

"В прошлом году мы начали эту непростую работу и восстановили очень многие могилы. В этом году работа продолжилась. Всего в 2018 году было упорядочено 11 захоронений выдающихся украинских деятелей в Праге, 3 захоронения – в Подебрадах и 2 памятника в Либерце и Пршибрами", – отметил Перебийнис.

При финансовой поддержке МИД Украины в городе Либерец восстановили памятник воинам УНР, созданный по проекту художника Василия Касияна, в городе Пршибрам – памятник скульптора Михаила Брынского на могиле его друга и боевого товарища Николая Шемердяка.

В Праге адоптированы и упорядочены могилы И.Пулюя и И.Горбачевского, М.Славинского и М.Стаховского, В.Леонтовича и Л.Грабины, О.Полянського и С.Бородаевского, М.Викула, М.Тобилевича и Я.Индишевского.

В Подебрадах адоптированы и упорядочены могилы И.Ивасюка, Д.Коваленко и Л.Танцюры.

"В следующем году планируем продолжить эту работу, а также начать работу над созданием электронного каталога мест украинской памяти в ЧР", – отметил посол и призвал украинцев в Чехии помочь в поиске захоронений украинцев.