В Житомире рождественскую ярмарку проведут на площади Королева

На площади установят торговые точки в виде деревянных домиков. Эти домики уже начали обустраивать.

В Житомире в этот раз, как и в прошлом году, рождественскую ярмарку снова проведут на площади Королева.

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Как передает корреспондент УНИАН, для этого 5 декабря исполком Житомирского горсовета принял соответствующее решение (относительно организации и проведения новогодних и рождественских праздников). «Рождественская ярмарка» откроется 14 декабря.

Для этого в областном центре, как и в прошлом году, рядом с елкой откроют новогодне-рождественский городок. На площади установят торговые точки в виде деревянных домиков. Эти домики уже начали обустраивать.

Кроме ярмарки, на площади Королева откроют резиденцию Святого Николая, детские карусели и выставки народных мастеров. Празднования начнутся с 19 декабря с открытия и зажжения главной елки города и продлятся по 19 января. В этот период пройдут концерты с участием различных творческих коллективов, ярмарка народных мастеров, множество детских локаций, первый фестиваль панчоки, и тому подобное. Также состоится празднование новогодней ночи.

Среди прочего, по улицам Житомира на автомобиле проедет Святой Николай, который поздравит жителей разных районов города.