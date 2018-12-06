В Киеве уже начали устанавливать новогодние елки (видео)

Хвою везли из Закарпатья, монтажники пока не берутся прогнозировать, когда завершат работу.

В Киеве уже устанавливают праздничные елки. В частности, 25-метровое дерево, которое кроме живой хвои будет содержать искусственные ветки и еще и экраны, начали монтировать на Софийской площади.

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Как говорится в сюжете ТСН, открытие новогодних ярмарок в столице запланировано на 15 декабря. Праздничным местом должна стать и Контрактовая площадь.

Сейчас на Софийской площади собрали пока половину елки. Монтажники работают здесь с самого утра. Новогоднюю красавицу будут собирать из двух видов хвои – ветвей сосны и елки.

Хвою везли из Закарпатья, монтажники пока не берутся прогнозировать, когда завершат работу. Елку будут украшать белыми огнями и игрушками в виде кристаллов. Также на елке разместят экран, с помощью которого гости площади смогут передавать поздравления. Открытие елки состоится в День Святого Николая, 19 декабря в 19 часов.

На Контрактовой площади 22-метровая елка почти готова. Открытие ярмарки здесь запланировано на 15 декабря. Здесь также будет расположена резиденция Святого Николая.