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Из-за снегопада в аэропортах Киева задерживают рейсы

11:56, 01 декабря 2018
Новости туризма
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Из-за снега в аэропортах Киева задерживают рейсы / фото facebook.com/airportboryspil

Крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" на своей странице в Facebook предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов, запланированных на сегодня, в связи с ухудшением погодных условий.

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"Плотные снежные осадки ночью обеспечили нас большим объемом работы. Идет очистка перрона и взлетно-посадочных полос, деайсинг обработка самолетов. Соответственно, подготовка к вылетам/прилетам занимает больше времени, чем обычно. Возможны изменения в расписании рейсов. Рассчитываем на ваше понимание - эти меры принципиально важные для организации безопасности полетов. Данный режим работы будет придерживаться в периоды борьбы с последствиями снегопадов", - говорится в сообщении.

Согласно информации аэропорта, задерживаются рейсы в Вену, Минск, Софию, Стамбул, Будапешт и другие города.

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Также, как сообщает "Информатор", задерживают рейсы в международном аэропорту "Киев". В среднем рейсы задерживают на 20-40 минут, сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, в первый день зимы по Украине выпало до 23 сантиметров снега.

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Теги: #задержка рейсов#аэропорт Жуляны#аэропорт Борисполь