УЗ сообщила, когда разблокирует продажу билетов на праздники

С 5 декабря начнется продажа билетов на поезда, которые будут курсировать в период массовых перевозок во время новогодних и рождественских праздников.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» с 26 ноября начнет продажу билетов на все поезда, курсирующие после 9 декабря.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас в график движения вносятся окончательные корректировки, связанные с проведением ремонта инфраструктуры, запуском скоростного экспресса Киев-Пассажирский - Международный аэропорт «Борисполь», а также учитываются предложения по оптимизации курсирования пассажирского подвижного состава.

Отмечается, что с 9 декабря 2018 года вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы.

Также, согласно сообщению, завершается работа по назначению дополнительных поездов, и уже с 5 декабря начнется продажа билетов на поезда, которые будут курсировать в период массовых перевозок во время новогодних и рождественских праздников.

В пресс-службе компании попросили у пассажиров извинения за временные неудобства.

Как сообщал УНИАН, в ноябре «Укрзализныця» ограничила продажу билетов на декабрь из-за подготовки к запуску ж/д экспресса Киев - аэропорт "Борисполь" и проведения ремонта инфраструктуры.