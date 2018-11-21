УЗ сообщила, когда разблокирует продажу билетов на праздники
Акционерная госкомпания «Укрзализныця» с 26 ноября начнет продажу билетов на все поезда, курсирующие после 9 декабря.
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас в график движения вносятся окончательные корректировки, связанные с проведением ремонта инфраструктуры, запуском скоростного экспресса Киев-Пассажирский - Международный аэропорт «Борисполь», а также учитываются предложения по оптимизации курсирования пассажирского подвижного состава.
Отмечается, что с 9 декабря 2018 года вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы.
Также, согласно сообщению, завершается работа по назначению дополнительных поездов, и уже с 5 декабря начнется продажа билетов на поезда, которые будут курсировать в период массовых перевозок во время новогодних и рождественских праздников.
В пресс-службе компании попросили у пассажиров извинения за временные неудобства.
Как сообщал УНИАН, в ноябре «Укрзализныця» ограничила продажу билетов на декабрь из-за подготовки к запуску ж/д экспресса Киев - аэропорт "Борисполь" и проведения ремонта инфраструктуры.