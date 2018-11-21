МИД посоветовал быть бдительными и иметь при себе документы украинцам, которые путешествуют по Франции на авто

Украинские дипломаты советуют быть готовыми к проверкам со стороны французских правоохранительных органов из-за массовых протестов на автодорогах страны.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам проявлять бдительность во время путешествия по автомобильным дорогам Франции и выполнять указания властей в связи с протестами против повышения цен на топливо.

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Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины в связи с протестами «желтых жилетов» во Франции.

«В связи с протестами «желтых жилетов» против повышения цен на топливо во Франции МИД рекомендует... проявлять повышенную бдительность и осмотрительность во время путешествий по автомобильным дорогам страны, четко выполнять указания и рекомендации сил безопасности и местных властей, быть готовыми к проверке документов и личного контроля представителями правоохранительных органов, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, отслеживать информацию о мерах безопасности в местах пребывания, не участвовать в несанкционированных акциях протеста, держаться подальше агрессивно настроенных участников протестов», - отметили в ведомстве.

В МИД напоминают, что законодательством Франции предусмотрены определенные правила организации и проведения массовых собраний, предоставление разрешения правоохранительным органам на осуществление административных обысков, проверок транспортных средств, задержание подозрительных лиц, а также значительные штрафы за участие в несанкционированных акциях протеста, блокирование движения транспортных средств, а также за неповиновение представителям власти.

В этой связи, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, украинцам рекомендуется обращаться в посольство Украины во Франции по телефону: + 33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua или cons_fr @ mfa.gov.ua, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38-044-238-16-57.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября по всей Франции начались масштабные акции протеста "Желтые жилеты" против повышения цен на топливо с 2019 года, участники которых блокировали основные автодороги страны и стратегические пункты инфраструктуры.