Масштабные протесты во Франции: пострадали около 400 человек (видео)

17 ноября в акции "Желтые жилеты" приняли участие более 280 тысяч протестующих.

Во Франции за два дня масштабных акций против повышения с нового года цен на топливо травмировались по меньшей мере 400 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Начиная с субботы участники акций по всей стране в специальных желтых жилетах перекрывают дороги. Отмечается, что большинство пострадавших в протестах получили травмы из-за действий водителей, которые пытаются прорваться через толпу. Так, в выходные под колесами погибла одна из участниц акции протеста.

В свою очередь полиция называет митинги незаконными и на сегодняшний день уже задержала несколько сотен человек. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон ситуацию не комментирует, однако правительство страны уже заявило, что от планов повысить цены на топливо, в частности, дизельное, для стимулирования перехода на экологически чистые автомобили, не откажется.

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Как сообщал УНИАН, в субботу, 17 ноября, в масштабной акции протеста "Желтые жилеты" по всей стране приняли участие по меньшей мере 282 тысяч 710 протестующих. С 6 утра они блокировали основные автодороги страны и стратегические пункты инфраструктуры. По всей Франции состоялось более 2000 акций протеста, произошло немало стычек с правоохранителями.

По состоянию на утро 18 ноября сообщалось о 229 пострадавших, в том числе шестеро получили серьезные травмы. Полиция задержала 117 участников протестов, из которых 73 по состоянию на утро воскресенья оставались под стражей.