Handelsblatt: Пьяные туристы портят провозглашенную «дружбу» Турции с Россией

Россияне стали крупнейшей туристической группой на турецких курортах, и они уже бесят местных.

«Максим, вам стоит идти спать сейчас, ведь утром у вас вылет. Придется просыпаться рано», - предупреждает работница рецепции отеля в Турции, которая, очевидно, переживает и за собственный покой из-за молодого россиянина, который стоит перед ней.

Максим - огромный бугай, похожий на героя известной картины «Богатыри» Виктора Васнецова. Но большое количество дешевого алкоголя может подкосить даже великана. Еле держась на ногах, одной рукой от держится за элемент декора и одновременно упирается животом в стену.

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В вестибюле отеля в Алании на Средиземноморском побережье Турции продолжаются безудержные и порой даже агрессивные пьянки, пишет немецкое издание Handelsblatt. Бар подает напитки без остановки. Некоторые гости орут русские патриотические песни, другие громко ссорятся друг с другом или с работниками отеля. Некоторые же уже дошли «до кондиции» и развалились на диванах.

«Складывается впечатление, что всех этих людей кто-то умышленно свез в одно место, чтобы подтвердить все стереотипы о туристах из России», - пишет немецкий журналист, который тоже поехал на отдых в Турцию с российской туристической группой.

Автор объясняет, что попасть в наполненный россиянами отель ему «посчасливилось» из-за ошибки и нехватки мест в другом месте, где он собирался провести несколько дней с семьей. Споры и все аргументы не сработали. Все комнаты заняты. Пришлось соглашаться на альтернативу, которой должен был стать другой пятизвездочный отель. Но, как оказалось по прибытии, ситуация была кошмарной. Отель на самом деле закрыли на зимовку. Его работу продолжили лишь из-за большого наплыва гостей в других комплексах. Поэтому здесь было только турецкое виски, дешевые номера и слабенькое обслуживание. Интернет, как оказалось, переполнен жалобами других немецких туристов на подобные «переселения» в Турции. Однако, обычно они случались только с руссиянами. И гражданам других стран находили достойную комнату. Хотя это уже подозрительная «выгода» для граждан страны, которую в Турции считают «лучшим другом». К тому же, россияне – самая большая группа туристов на турецких курортах.

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Количество гостей из России умножилось многократно с того момента, когда президент Раджеп Тайип Эрдоган и российский автократ Владимир Путин завершили конфликт из-за уничтожения российского военного самолета два года назад. Сейчас в страну прибывает даже больше туристов, чем до глобального финансового кризиса. В прошлом году россияне отобрали первенство у немцев, которые были самой большой туристической группой в Турции. За год на турецком побережье отдыхали 32 миллиона россиян.

Тем временем, персонал шокирован поведением россиян и, как немецкий журналист сам наблюдал, даже откровенно раздражен.

«Администратор турецкой сауны в отеле пожаловался на плохое поведение россиян и рассказал истории о том, как некоторые гости воровали десятки полотенец и других бытовых вещей. Явный упрек в его голосе убедил нас, что у него массаж лучше не заказывать. Учитывая такие обстоятельства, постепенно становится очевидным, почему так много россиян топят свое горе в алкоголе», - говорится в статье.