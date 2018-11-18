Львовское кафе попало в рейтинг лучших заведений мира для веганов
Онлайн-гид по ресторанам для веганов HappyCow опубликовал рейтинг лучших веганских заведений мира. 51 место в нем заняло львовское кафе Dogs Like Ducks.
Читайте такжеWorld Vegan Day: кто такие "веганы" и от чего они отказываются (видео)
Как сообщает “Вокруг света”, ежегодно сообщество определяет лучшие веганские заведения мира. В нынешнем году в список вошло 81 заведение. Топ-10 заведений выглядит так:
1. Grassroots Health — Эдинбург, Шотландия;
2. Wild Food — Гранада, Испания;
3. AtayaCaffe — Берлин, Германия;
4. Vegan Beat — Афины, Греция;
5. Piante Pizzeria — Брекенридж (Колорадо, США);
6. Veganeats Caffe — Лиссабон, Португалия;
7. Dosa Bar — Тель-Авив, Израиль;
8. Arashiyama-kan — Киото, Япония;
9. Plant — Эшвиль (Северная Каролина, США);
10. Urban Orchard — Мадрид, Испания.
Кафе Dogs Like Ducks на улице Валовой во Львове заняло 51 место. Отмечаеся, что заведение славится большим выбором веганских хот-догов.
Ранее сообщалось, что веган-активистка из Канады купила гигантского лобстера и выпустила его в Антлантику