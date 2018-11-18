Львовское кафе попало в рейтинг лучших заведений мира для веганов

Ежегодно сетевое сообщество HappyCow определяет лучшие веганские заведения мира.

Онлайн-гид по ресторанам для веганов HappyCow опубликовал рейтинг лучших веганских заведений мира. 51 место в нем заняло львовское кафе Dogs Like Ducks.

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Как сообщает “Вокруг света”, ежегодно сообщество определяет лучшие веганские заведения мира. В нынешнем году в список вошло 81 заведение. Топ-10 заведений выглядит так:

1. Grassroots Health — Эдинбург, Шотландия;

2. Wild Food — Гранада, Испания;

3. AtayaCaffe — Берлин, Германия;

4. Vegan Beat — Афины, Греция;

5. Piante Pizzeria — Брекенридж (Колорадо, США);

6. Veganeats Caffe — Лиссабон, Португалия;

7. Dosa Bar — Тель-Авив, Израиль;

8. Arashiyama-kan — Киото, Япония;

9. Plant — Эшвиль (Северная Каролина, США);

10. Urban Orchard — Мадрид, Испания.

Кафе Dogs Like Ducks на улице Валовой во Львове заняло 51 место. Отмечаеся, что заведение славится большим выбором веганских хот-догов.

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