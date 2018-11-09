Из-за драки в салоне самолет с украинскими туристами не долетел до египетского курорта

На борту находились примерно 200 украинских туристов.

Рейс YE5015 с украинцами на борту совершил вынужденное приземление в аэропорту египетской столицы Каир из-за драки на борту самолета.

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Туристов этого рейса расселили в отеле и предоставили питание на время ожидания, сообщает пресс-служба туроператора "Join Up!". В сообщении отмечается, что 7 ноября самолет авиакомпании YanAir с украинскими туристами, который вылетел из Киева в египетский Шарм-эш-Шейх, совершил вынужденное приземление в Каире из-за драки на борту.

"Рейс YE5015 совершил вынужденное приземление в аэропорту города Каир в связи с инцидентом, связанным с дракой пассажиров на борту. В соответствии с авиационными нормами, экипаж не мог продолжить полет, поскольку истекло его летное время", – отмечают в компании.

Туристов рейса расселили в отеле Cyrene Island 4* и предоставили питание на время ожидания. По причине экстренного приземления задержали четыре следующих рейса этого борта.

На борту находились около 200 украинских туристов.