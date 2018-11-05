Музеи Киева объявили дни открытых дверей в ноябре (расписание)
Киевские музеи традиционно раз в месяц проводят день открытых дверей. Бесплатно посетить столичные музеи в ноябре можно будет в такие даты.
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5 ноября
Музей истории Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7;
Литературно-мемориальный музей М. Булгакова, Андреевский спуск, 13 (школьники, пенсионеры);
Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов);
Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора", ул. Лаврская, 3.
6 ноября
Музей А. Пушкина, ул. Кудрявская, 9;
Музей шестидесятников, ул. О. Гончара, 33;
Музей Шолом-Алейхема, ул. Б. Васильковская, 5а.
7 ноября
Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9 (до 14:00);
Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10:00 - 13:00);
Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.
8 ноября
Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.
13 ноября
Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.
15 ноября
Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.
25 ноября
Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;
Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;
Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121.
26 ноября
Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;
Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;
Музей гетманства, ул. Спасская, 16б.
28 ноября
Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;
Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.
Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).
29 ноября
Мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Вышгородская, 5;
Национальный музей Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12;
Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.
30 ноября
Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б;
Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость", ул. Госпитальная, 24а;
Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;
Музей Ивана Гончара, ул. Лаврская, 19 (Ивана Мазепы, 29).
Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).
На постоянной основе работают бесплатно:
Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;
Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.
Администрация музеев просит посетителей уточнять условия дня открытых дверей заранее, поскольку некоторые музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику, пишет портал "Большой Киев".