Наводнение в Венеции повредило мозаику знаменитого Собора святого Марка (фото)
В Венеции в результате масштабного наводнения повреждена мозаика в главном городском храме - Соборе святого Марка.
Читайте такжеУшла под воду: впечатляющие кадры затопления Венеции (видео)
Об этом сообщает ЕвроПравда со ссылкой на Corriere del Veneto. В понедельник Венецию накрыла морская волна и три четверти города оказалась под водой, в некоторых местах уровень воды достигал 156 см. Наводнение пришло и на знаменитую площадь святого Марка, одну из самых низких точек города.
Вода заполнила тысячелетний Собор святого Марка – в пик половодья ее уровень в храме поднялся до 90 см. Части помещения были затоплены в течение 16 часов. Вода также проникла в баптистерий и одну из часовен.
В результате мозаичный пол и бронзовые двери собора были существенно повреждены. Первый прокурор Карло Альберто Тессерин, который отвечает за сохранение собора, сказал, что храм "постарел на 20 лет за один день".
Ожидается, что в ближайшее время в Венецию прибудут представители правительства для оценки ущерба.
Последнее наводнение стало пятым самым серьезным за почти тысячелетнюю историю церкви.