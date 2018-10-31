Наводнение в Венеции повредило мозаику знаменитого Собора святого Марка (фото)

Части помещения были затоплены в течение 16 часов. Вода также проникла в баптистерий и одну из часовен.

В Венеции в результате масштабного наводнения повреждена мозаика в главном городском храме - Соборе святого Марка.

Читайте такжеУшла под воду: впечатляющие кадры затопления Венеции (видео)

Об этом сообщает ЕвроПравда со ссылкой на Corriere del Veneto. В понедельник Венецию накрыла морская волна и три четверти города оказалась под водой, в некоторых местах уровень воды достигал 156 см. Наводнение пришло и на знаменитую площадь святого Марка, одну из самых низких точек города.

Вода заполнила тысячелетний Собор святого Марка – в пик половодья ее уровень в храме поднялся до 90 см. Части помещения были затоплены в течение 16 часов. Вода также проникла в баптистерий и одну из часовен.

В результате мозаичный пол и бронзовые двери собора были существенно повреждены. Первый прокурор Карло Альберто Тессерин, который отвечает за сохранение собора, сказал, что храм "постарел на 20 лет за один день".

Ожидается, что в ближайшее время в Венецию прибудут представители правительства для оценки ущерба.

Последнее наводнение стало пятым самым серьезным за почти тысячелетнюю историю церкви.