Танцы, стрельба и верблюды: в Кыргызстане проходят этнические игры (видео)

В этом году в масштабных играх в курортном городе Чолпон-Ата принимают участие команды из 66 стран.

В Кыргызстане проходят этнические игры. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ Одессе состоялся фестиваль рыжеволосых (фото, видео) В этом году в масштабных играх в курортном городе Чолпон-Ата принимают участие команды из 66 стран. Церемония открытия традиционно началась с массовых танцев и фейерверков. Среди почетных гостей - президенты Турции, Казахстана и премьер-министр Венгрии. Участники в этнических костюмах соревнуются в 16 различных конкурсах.

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