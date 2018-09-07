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Танцы, стрельба и верблюды: в Кыргызстане проходят этнические игры (видео)

16:11, 07 сентября 2018
Новости туризма
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В этом году в масштабных играх в курортном городе Чолпон-Ата принимают участие команды из 66 стран. Церемония открытия традиционно началась с массовых танцев и фейерверков.

Среди почетных гостей - президенты Турции, Казахстана и премьер-министр Венгрии. Участники в этнических костюмах соревнуются в 16 различных конкурсах.

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Теги: #Кыргызстан#фестиваль