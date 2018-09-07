Танцы, стрельба и верблюды: в Кыргызстане проходят этнические игры (видео)
16:11, 07 сентября 2018Новости туризма
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В этом году в масштабных играх в курортном городе Чолпон-Ата принимают участие команды из 66 стран.
В Кыргызстане проходят этнические игры.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В этом году в масштабных играх в курортном городе Чолпон-Ата принимают участие команды из 66 стран. Церемония открытия традиционно началась с массовых танцев и фейерверков.
Среди почетных гостей - президенты Турции, Казахстана и премьер-министр Венгрии. Участники в этнических костюмах соревнуются в 16 различных конкурсах.
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