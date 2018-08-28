В Украине для разведенных родителей начали действовать новые нормы временного вывоза детей за границу

Тот из родителей, который проживает с ребенком, может самостоятельно решать вопрос временного выезда ребенка за границу, если у другого - задолженность по уплате алиментов.

С сегодняшнего дня в Украине действуют новые нормы о временном вывозе за границу детей, проживающих в неполной семье.

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Как сообщает Государственная пограничная служба (ГПС), сегодня вступил в силу Закон Украины № 2475-VIII "О внесении изменений в некоторые акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты ребенка на надлежащее содержание», который был принят Верховной Радой Украины 3 июля 2018 года.

При этом отмечается, что также сегодня вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины от 22 августа 2018 г. № 619 «О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины».

В сообщении сказано, что, согласно изменениям, родитель, проживающий с ребенком, может самостоятельно решать вопрос временного выезда ребенка за границу при наличии задолженности по уплате алиментов другого родителя более четырех месяцев. При этом предусмотрена возможность выезда ребенка за границу сроком до месяца с тем из родителей, с кем проживает ребенок, не только на лечение, обучение и отдых, но и с целью его участия в детских соревнованиях, фестивалях, ученических олимпиадах и конкурсах за рубежом, в том числе в составе организованной группы детей.

В ГПСУ отмечают, что «раньше для этого нужно было получить нотариальное разрешение, чем часто пользовались должники и шантажировали бывших мужа или жену, требуя отказаться от алиментов».

В сообщении сказано, что право выехать ненадолго за пределы Украины с малышом также получит тот из родителей, который не проживает с ребенком. Но только в случае, когда он является добросовестным плательщиком алиментов.

«Для этого ему необходимо обратиться с письменным заявлением к тому из родителей, который проживает с ребенком. Разрешение должно быть предоставлено в течение 10 дней. В противном случае по упрощенному порядку в приказном производстве такое решение выносит суд», - пояснили пограничники.

В ГПС напоминают, что за умышленное нарушение установленного законом ограничения относительно срока пребывания ребенка за пределами Украины предусмотрена административная ответственность. При этом добавляют, что если на гражданина наложено административное взыскание за совершение такого правонарушения, он временно ограничивается в праве на выезд за границу с ребенком. Срок такого ограничения составляет один год, кроме случаев наличия нотариально заверенного согласия на выезд ребенка второго родителя.