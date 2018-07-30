Таксисты в Испании блокируют улицы крупных городов и угрожают перекрыть границу с Францией

Причиной забастовки стало приостановление Верховным судом Каталонии решения мэра Барселоны Ады Колау об ограничении количества лицензий компаний, которые предоставляют автомобили напрокат с водителем, чем пользуются платформы Uber или Cabify.

Таксисты Барселоны, Мадрида и других испанских городов продолжают бессрочную забастовку против выдачи лицензий компаниям, которые предоставляют автомобили напрокат для платформ Uber или Cabify.

Об этом сообщает El Pais, передает "Европейская правда".

Утром в понедельник более полутора тысяч такси заблокировали движение в обоих направлениях по центральным улицам Барселоны. Как отмечается, забастовка затронула тысячи туристов и местных жителей.

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Таксисты Мадрида, которые присоединились к бессрочной забастовке в субботу, заблокировали восемь из десяти полос движения на одной из основных автомагистралей испанской столицы в районе министерства развития.

Акции таксистов проходят в других испанских городах Малаге, Валенсии, Сарагосе, и тому подобное.

В понедельник представители протестующих планируют провести встречу с представителями министерства развития. В случае невыполнения их требований таксисты грозят блокировать вокзалы, аэропорты и даже границу с Францией.

Причиной забастовки стало приостановление Верховным судом Каталонии решения мэра Барселоны Ады Колау об ограничении количества лицензий компаний, которые предоставляют автомобили напрокат с водителем, чем пользуются платформы Uber или Cabify. Таксисты настаивают, что неограниченная выдача таких лицензий убивает обычные службы такси.