В Одессе проводят бесплатные показы фильмов под открытым небом (видео)

Площадка будет работать до 22 июля, и за это время там покажут 8 картин.

В Одессе каждый вечер проводят бесплатные показы романтических фильмов под открытым небом.

Как говорится в сюжете ТСН, в парке Шевченко на поляне начали демонстрировать романтические киноленты для влюбленных. Вокруг экрана размером шесть квадратных метров - мягкие диванчики.

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Каждый вечер в парковой зоне на просмотр фильма собирается более трехсот человек.

Площадка будет работать до 22 июля, и за это время там покажут 8 картин.