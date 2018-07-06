В Одессе проводят бесплатные показы фильмов под открытым небом (видео)
12:12, 06 июля 2018Новости туризма
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Площадка будет работать до 22 июля, и за это время там покажут 8 картин.
В Одессе каждый вечер проводят бесплатные показы романтических фильмов под открытым небом
В Одессе каждый вечер проводят бесплатные показы романтических фильмов под открытым небом.
Как говорится в сюжете ТСН, в парке Шевченко на поляне начали демонстрировать романтические киноленты для влюбленных. Вокруг экрана размером шесть квадратных метров - мягкие диванчики.
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Каждый вечер в парковой зоне на просмотр фильма собирается более трехсот человек.
Площадка будет работать до 22 июля, и за это время там покажут 8 картин.
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