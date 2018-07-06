В Одессе проводят бесплатные показы фильмов под открытым небом (видео)

12:12, 06 июля 2018
Новости туризма
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Как говорится в сюжете ТСН, в парке Шевченко на поляне начали демонстрировать романтические киноленты для влюбленных. Вокруг экрана размером шесть квадратных метров - мягкие диванчики.

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Каждый вечер в парковой зоне на просмотр фильма собирается более трехсот человек.

Площадка будет работать до 22 июля, и за это время там покажут 8 картин.

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Теги: #парк#кино#Одеса#кинотеатр под открытым небом