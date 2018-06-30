Часть украинских туристов, которые не могли вылететь из Туниса, вернулась в Киев

В настоящее время принимаются меры по возврату остальных украинцев.

Сегодня утром, 30 июня, в Киев вернулась часть украинских туристов, которые «застряли» в Тунисе.

Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.

«Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возврату остальных украинцев. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций», – написал он.

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Как сообщал УНИАН, около 300 украинских туристов двое суток не могли вылететь в Харьков из аэропорта Монастир имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остается в аэропорту Монастир, остальных – разместили в отеле города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия топлива для заправки самолета.

В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова к Монастіру, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.