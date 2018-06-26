Лоукостер Ryanair запустит еще один рейс из Киева в Польшу

Первые рейсы в польский Быдгощ запланированы с 31 октября, а цена билета стартует от 22 евро.

Один из крупнейших европейских лоукостеров авиакомпания Ryanair запустит рейс из Киева в польский Быдгощ.

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Об этом говорится в системе бронирования перевозчика.

Первые рейсы запланированы с 31 октября, а цена билета стартует от 22 евро.

Как сообщал УНИАН, в начале марта CEO авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, генеральный директор аэропорта "Борисполь" и генеральный директор аэропорта "Львов" подписали контракт об условиях обслуживания Ryanair в этих аэропортах.

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции, посвящённой приходу Ryanair на украинский рынок, сообщил, что Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины: 10 рейсов из Киева, и 5 рейсов из Львова с начальной ценой билетов 10 евро, а средняя стоимость билета будет 40 евро.

В интервью УНИАН министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Ryanair планирует в период зимней навигации, которая начинается с конца октября, добавить рейсы из Украины к ранее запланированным 15 рейсам.

Стоит отметить, что гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявлял, что Ryanair запустила продажу билетов без согласования с аэропортом "Борисполь" времени для обслуживания в терминале. Позже заместитель гендиректора "Борисполя" Евгений Дыхне сообщил, что аэропорт подтвердил слоты (временные промежутки вылета и прилета) лоукосту Ryanair только для единственного маршрута в Берлин.