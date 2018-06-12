В Чернигове открылся международный театральный фестиваль моноспектаклей

Во время фестиваля свои спектакли представят актеры из Украины, Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Армении и Израиля.

В Чернигове вчера начался международный театральный фестиваль моноспектаклей «Черниговское эхо - 3».

Как сообщает корреспондент УНИАН, традиционно фестиваль проходит в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Т.Г. Шевченко.

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Во время открытия фестиваля почетные гости указывали на востребованность театрального искусства моноспектаклей.

«Это то проявление театра, которое тоже нужно. Это также формирует новую украинскую нацию, которая движется в сторону Европы», - отметил художественный руководитель - главный режиссер Черниговского драмтеатра Андрей Бакиров. Директор драмтеатра Сергей Моисеенко традиционно объявил об официальном открытии фестиваля моноспектаклей «Черниговское эхо - 3».

Открыл фестиваль моноспектакль народной артистки Украины Татьяны Крыжановской «Элеонора» - сценическая композиция Романа Виктюка и Сергея Проскурни по одноименной пьесе Гиго Де Кьяра (Черкасский музыкально-драматический театр имени Шевченко). Также зрители имели возможность посетить премьерный спектакль черниговской актрисы Оксаны Гребенюк «Одержимая» по произведению Леси Украинки.

Фестиваль «Черниговское эхо - 3» продлится до 15 июня. Черниговцы и гости города смогут посмотреть восемь спектаклей, которые представляют актеры из Украины, Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Армении и Израиля.