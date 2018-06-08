Желание сделать хорошее фото заставило корейскую туристку шесть дней выживать в австралийском нацпарке (видео)

Туристка из Кореи чудом выжила после падения в овраг.

Корейская туристка выживала без еды в течение шести дней после падения в овраг в Австралийском национальном парке.

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Как говорится в сюжете ТСН, женщина хотела сделать фотографию получше, но не удержалась и упала.

Несколько часов она провела без сознания, а потом смогла через заросли выбраться к водопаду, где могла пить воду. Там она провела шесть дней, пока ее не нашли спасатели.

Спутники туристки сообщили о ее исчезновении лишь через несколько дней и в конце концов ее нашел спасательный вертолет. Туристка отделалась незначительными травмами. Впрочем, ее все равно забрали в больницу.

Как сообщал УНИАН.Туризм, желание сделать хорошее фото или селфи является одной из самых распространенных причин гибели среди туристов.