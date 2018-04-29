Ryanair изменил расписание рейсов в Киев

Изменения в расписании, возможно, свидетельствуют о том, что руководство перевозчика и аэропорта смогли достичь консенсуса в вопросе получения слотов.

Ирландская авиакомпания Ryanair внесла изменения в время вылета и прибытия рейсов в аэропорт "Борисполь".

Об этом передает ЦТС.

Отмечается, что по состоянию на 28 апреля, соответственно c системой бронирования лоукостера, большинство рейсов будут вылетать и прибывать не в пиковое для аэропорта время, чего ранее опасались в "Борисполе" и авиакомпании МАУ.

Рейс в Барселону будет вылетать из Борисполя в 12:45 (предварительно объявленное время - 11:40), прибытие в Борисполь, как и ранее, в 11:05.

Вылет в Стокгольм - в 22:00 (предварительно объявленное время - 10:45), прибытие из Стокгольма - в 21:25 (предварительно объявленное время - 10:10).

Вылет в Вроцлав - в пятницу, воскресенье - в 14:35, в понедельник - в 15:25 (предварительно объявленное время - 9:35), прилет в Борисполь из Вроцлава - в пятницу и воскресенье - в 14:00, в понедельник - в 14:50 (предварительно объявленное время - 9:10).

Вылет в Краков - в 22:25 (предварительно объявленное время: по понедельникам - 19:50, по средам - 12:05, по пятницам - 19:35). С Кракова в Борисполь прибытие - в 21:50 (предварительно время: по понедельникам - 20:35, по средам - 12:50, по пятницам - 20:20).

Рейсы в Варшаву ранее анонсировали на 10:05 четыре раза в неделю, теперь в разные дни время вылета варьируется - 13:15, 16:15, 15:35.

Прибытие из Варшавы ранее планировалось на 9:30, теперь оно меняется в зависимости от дней недели - 10:00, 13:00, 12:20.

Вылет в Братиславу - в 21:15 (предварительно объявленное время - 11:30), прилет в 20:40 (предварительно объявленное время - 10:55).

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Рейсы в Вильнюс из Борисполя будут вылетать в 13:30 (предварительное время - 19:25), из Вильнюса - в 11:30 (предварительное время - 18:50).

Рейсы Киев (Борисполь) - Лондон (Станстед) по понедельникам, средам, пятницам, субботам будут вылетать в 18:45, по воскресеньям - в 21:55 (предыдущее время для всех дней вылета - 20:25).

Согласно обновленному расписанию, в Борисполь из Лондона рейсы будут прибывать в 12:50 по понедельникам, средам, пятницам, субботам; в 16:00 - по воскресеньям (предварительное время для всех отмеченных дней - 19:50).

Расписание большинства рейсов во Львов осталось без изменений, кроме времени прибытия/вылета рейса Львов-Варшава.

Ранее сообщалось о несогласованности между Ryanair и аэропортом "Борисполь" относительно времени прилета и вылета некоторых рейсов.

Изменения в расписании, возможно, свидетельствуют о том, что руководство перевозчика и аэропорта смогли достичь консенсуса в вопросе получения слотов.

Как известно, Ryanair откроет рейс Киев-Берлин и начнет полеты на два месяца раньше.