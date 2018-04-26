Wizz Air 27 апреля объявит о новых планах в Украине

Согласно анонсу мероприятия, топ-менеджер Wizz Air объявит о дальнейших планах развития авиакомпании на украинском рынке.

Венгерский лоукостер Wizz Air сообщил о проведении в пятницу, 27 апреля 2018 года, пресс-конференции в Киеве с участием исполнительного вице-президента и заместителя гендиректора компании Стивена Джонсона.Читайте такжеЛоукост Wizz Air с июня вдвое увеличит количество рейсов из Львова в Берлин

Как сообщает avianews.com, согласно анонсу мероприятия, топ-менеджер Wizz Air объявит о дальнейших планах развития авиакомпании на украинском рынке.

При этом ранее Wizz Air сообщал о расширении своей единственной украинской базы в аэропорту им. Сикорского (Жуляны). Как ожидается, третий самолет А320 поступит в Киев в июне, что позволит лоукост авиаперевозчику открыть новые рейсы Киев-Таллинн и Киев-Лиссабон, а также увеличить частоту полетов по существующим направлениям.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в марте 2018 года Wizz Air нобъявил о планах в течение ближайших пары месяцев расширить свою сеть полетов 70 новыми маршрутами. 16 из них планировать открыть в/из аэропортов Киева, Львова и Харькова.